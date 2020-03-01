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  4. 29 Şubat Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran rakamlar

29 Şubat Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran rakamlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 00:04 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı

29 Şubat Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte kazandıran rakamlar

Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 01, 07, 11, 24, 26 ve 33 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi. (AA)

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