"29 tanesinin PKK ile ilgisi var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili, "Ben İçişleri Bakanıyım, bir şey söylüyorsam belgeleriyle beraber söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var." dedi.

Soylu, Mamak'taki Yeşirbayır Mahallesi'ndeki halka hitabında, seçime çok az bir zamanın kaldığını belirterek Cumhur İttifak'ı için destek sözü istedi.

Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık bir zamanın bulunduğunu, bu sürede bir daha seçimin yaşanmayacağını vurgulayan Soylu, "Pazar günkü seçimler, bize ders verme seçimi değildir, pazar günkü seçimler fire verme seçimi değildir. Pazar günkü seçimler bize güç ve kuvvet verme, Türkiye'ye güç ve kuvvet verme, Türkiye'ye oyun ve pusu kuranlara ders verme seçimidir." ifadesini kullandı.

Soylu, alanda kendisini dinleyenlerden, PKK ile kol kola olanlara ders vermeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Türkiye'yi eski günlerine tekrar döndürmek isteyenlerin olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün iti, Pensilvanya'dan havladı mı? 'Bu Cumhur İttifakı'na gerekli dersi verin' dedi mi? Kandil'in itleri havlıyorlar mı? 'Bu Cumhur İttifakı'na gerekli dersi vereceğiz' diyorlar mı? Az önce Şanlıurfa Belediye Başkan adayını dinledim. Ona 'Sen dağdan gelmedin, tamam kabul ediyoruz ama dağ sizi destekliyor.' diyorlar. O da 'Dağla dün konuştum, dağ bizi destekliyor, destekleyecek.' diyor."