29 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikan Merkez Bankası FED'in 2008 mali krizinden bu yana ilk kez faiz indirimine gitmeye hazırlandığını yazıyor. Habere göre FED, rekor düzeydeki ekonomik büyümeyi rayında tutabilmek için bu hafta faiz indirimi kozunu kullanma seçeneğini gündeme getirecek. Merkez Bankası, 2008'daki mali kriz dönemi sırasında ekonomiyi kurtarmak için faizleri neredeyse sıfır seviyesine çekmişti. Bu yaklaşım işe yaramış ve Amerikan ekonomisi büyüme trendine girerken işsizlik son 50 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, maaşlarsa yavaş da olsa artmaya başlamıştı. Ancak günümüzdeki ekonomik iklimde yapılması düşünülen faiz indirimi, ekonominin bugünkünden daha iyiye gitmeyeceği yönündeki öngörüye işaret ediyor. FED'in Çarşamba günü alacağı kararınsa Başkan Trump tarafından memnunlukla karşılanması bekleniyor. FED'in 2018'deki faiz artışı politikasına ısrarla karşı çıkan Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ”FED çok erken davrandı, benim haklı olduğum ortaya çıktı. FED hata yapmasaydı ekonomi bir roket gibi fırlayacaktı,” ifadelerini kullandı. Ancak gazete, Beyaz Saray'dan bağımsız hareket eden Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinin siyasi güdümlü olmadığı yorumunda bulunuyor. Gazeteye göre temkinli hareket etmeyi amaçlayan FED'in amacı, yavaşlayan küresel ekonomi karşısında Amerikan ekonomisini korumak için erken önlem almak. Amerikan ekonomisi halen güçlü görünse de ekonominin lokomotifi sayılan imalat göstergeleri, tüm dünyada gerileme yaşandığına işaret ediyor. Trump'ın gümrük tarifesi uygulamalarınınsa yatırım ve güveni sarstığı gözleniyor.

Washington Post ise Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats'un önümüzdeki ay görevi bırakacağına ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, Coats ve Trump'ın, Rusya'yla müzakereler, İran'ın nükleer silah programı ve Amerikan seçimlerine yönelik ciddi dış tehditler gibi konularda birbirine zıt düştüğünü hatırlatıyor. Habere göre Coats'un görevden ayrılacağına yönelik açıklamanın Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller'ın Kongre'de ifade vermesinin hemen ardından gelmesi, dikkat çekici. Trump ise paylaştığı bir Twitter mesajında Coats'un yerine Texas eyaleti Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi John Ratcliffe'i atayacağını duyurdu. Ratcliffe'in sıkı bir Trump destekçisi olduğu biliniyor. Gazetenin adını açıklamadığı üst düzey bir istihbarat yetkilisinden aldığı bilgiye göre Trump'la ilişkisi hiçbir zaman iyi olmayan Dan Coats, son aylarda bu ilişkinin artık onarılamayacak düzeyde bozulduğunu düşünüyordu. Yetkiliye göre ulusal güvenliğe ilişkin kritik kararların kendisine danışılmadan alınması, Coats'un kendisini dışlanmış hissetmesine yol açtı. Coats ve Trump, bir yıldan uzun süredir kamuoyu önünde birbirine ters düşen açıklamalarda bulunuyordu. Örneğin 2018 Temmuz'unda Colorado eyaletinin Aspen kentinde düzenlenen ulusal güvenlik konferansında konuşan Coats'un, ”Bana danışsaydı Trump'a Helsinki'de Vladimir Putin'le görüşmemesini tavsiye ederdim,” şeklindeki sözleri, Beyaz Saray'da öfkeyle karşılanmıştı. Öte yandan Trump'ın Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na aday gösterdiği John Ratcliffe'in Senato onayı alıp alamayacağı, net değil. İstihbarat alanında hiçbir deneyimi olmayan Ratcliffe'e Senato'daki onay oturumları sırasında İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi konularda Trump'ın mı, yoksa istihbarat örgütlerinin mi değerlendirmelerinin daha doğru olduğu yönünde sorular sorulması bekleniyor.