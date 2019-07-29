HABER

29 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

29.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

29 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikan Merkez Bankası FED'in 2008 mali krizinden bu yana ilk kez faiz indirimine gitmeye hazırlandığını yazıyor. Habere göre FED, rekor düzeydeki ekonomik büyümeyi rayında tutabilmek için bu hafta faiz indirimi kozunu kullanma seçeneğini gündeme getirecek. Merkez Bankası, 2008'daki mali kriz dönemi sırasında ekonomiyi kurtarmak için faizleri neredeyse sıfır seviyesine çekmişti. Bu yaklaşım işe yaramış ve Amerikan ekonomisi büyüme trendine girerken işsizlik son 50 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, maaşlarsa yavaş da olsa artmaya başlamıştı. Ancak günümüzdeki ekonomik iklimde yapılması düşünülen faiz indirimi, ekonominin bugünkünden daha iyiye gitmeyeceği yönündeki öngörüye işaret ediyor. FED'in Çarşamba günü alacağı kararınsa Başkan Trump tarafından memnunlukla karşılanması bekleniyor. FED'in 2018'deki faiz artışı politikasına ısrarla karşı çıkan Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ”FED çok erken davrandı, benim haklı olduğum ortaya çıktı. FED hata yapmasaydı ekonomi bir roket gibi fırlayacaktı,” ifadelerini kullandı. Ancak gazete, Beyaz Saray'dan bağımsız hareket eden Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinin siyasi güdümlü olmadığı yorumunda bulunuyor. Gazeteye göre temkinli hareket etmeyi amaçlayan FED'in amacı, yavaşlayan küresel ekonomi karşısında Amerikan ekonomisini korumak için erken önlem almak. Amerikan ekonomisi halen güçlü görünse de ekonominin lokomotifi sayılan imalat göstergeleri, tüm dünyada gerileme yaşandığına işaret ediyor. Trump'ın gümrük tarifesi uygulamalarınınsa yatırım ve güveni sarstığı gözleniyor.

Washington Post ise Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats'un önümüzdeki ay görevi bırakacağına ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, Coats ve Trump'ın, Rusya'yla müzakereler, İran'ın nükleer silah programı ve Amerikan seçimlerine yönelik ciddi dış tehditler gibi konularda birbirine zıt düştüğünü hatırlatıyor. Habere göre Coats'un görevden ayrılacağına yönelik açıklamanın Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller'ın Kongre'de ifade vermesinin hemen ardından gelmesi, dikkat çekici. Trump ise paylaştığı bir Twitter mesajında Coats'un yerine Texas eyaleti Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi John Ratcliffe'i atayacağını duyurdu. Ratcliffe'in sıkı bir Trump destekçisi olduğu biliniyor. Gazetenin adını açıklamadığı üst düzey bir istihbarat yetkilisinden aldığı bilgiye göre Trump'la ilişkisi hiçbir zaman iyi olmayan Dan Coats, son aylarda bu ilişkinin artık onarılamayacak düzeyde bozulduğunu düşünüyordu. Yetkiliye göre ulusal güvenliğe ilişkin kritik kararların kendisine danışılmadan alınması, Coats'un kendisini dışlanmış hissetmesine yol açtı. Coats ve Trump, bir yıldan uzun süredir kamuoyu önünde birbirine ters düşen açıklamalarda bulunuyordu. Örneğin 2018 Temmuz'unda Colorado eyaletinin Aspen kentinde düzenlenen ulusal güvenlik konferansında konuşan Coats'un, ”Bana danışsaydı Trump'a Helsinki'de Vladimir Putin'le görüşmemesini tavsiye ederdim,” şeklindeki sözleri, Beyaz Saray'da öfkeyle karşılanmıştı. Öte yandan Trump'ın Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na aday gösterdiği John Ratcliffe'in Senato onayı alıp alamayacağı, net değil. İstihbarat alanında hiçbir deneyimi olmayan Ratcliffe'e Senato'daki onay oturumları sırasında İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi konularda Trump'ın mı, yoksa istihbarat örgütlerinin mi değerlendirmelerinin daha doğru olduğu yönünde sorular sorulması bekleniyor.

Wall Street Journal ise Amerikalı ve Çinli yetkililerin bu hafta Şangay'da ticaret anlaşmasının parçalarını bir araya getirmek için yapacakları görüşmeyle ilgili habere yer veriyor. Habere göre bahar aylarında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmaması, bu hafta yapılacak görüşmelerin de düşük beklentiler içinde gerçekleşmesine yol açıyor. Amerika'nın Çin'i fikri mülkiyet haklarını korumak için yasal değişiklikler yapması ve devletin iş dünyasına sağladığı sübvansiyonlardan vazgeçmesi yönündeki baskıları, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasında en büyük rolü oynayan etkenlerden biriydi. Pekin Hükümeti'yse anlaşmanın şartı olarak Amerika'nın tüm ek gümrük tarifelerini kaldırmasını istiyordu. Tarafların bu konularda taviz vermemesiyse müzakere yönünde büyük aşama kaydedilmesini engellemişti. Öte yandan gözlemciler, bazı küçük kazanımlar elde edilebileceğini kaydediyor. Çin'in daha fazla Amerikan tarım ürünü satın almayı kabul etmesi, Amerika'nınsa Amerikan firmalarının Çin teknoloji devi Huawei'ye telekomünikasyon ekipmanı satışı yapması yasağını gevşetmesi, bu gelişmelerden bazıları olabilir. Huawei ve tarım ürünleri satışı üzerinde yapılacak küçük anlaşmalarsa Washington'da devam edecek görüşmelerde daha büyük meselelerin başarıyla ele alınmasına zemin hazırlayabilir.

Gece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadıGece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadı
Doktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilirDoktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilir
Dünya'nın 2019 yılı için doğal kaynaklarını tükettikDünya'nın 2019 yılı için doğal kaynaklarını tükettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı

Teröristler petrol kuyularına saldırdı

Trump, Milli İstihbarat Direktörünü görevden aldı

Trump o ismi görevden aldı

ABD'de silahlı saldırı! Festivali kana buladılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de festivali kana buladılar!

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kralı Selman'ı üzen haber!

İngiltere'den İran'a karşı hamle! HMS Duncan savaş gemisi bölgeye ulaştı!

İngiltere'den karşı hamle! Savaş gemisi kritik bölgede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.