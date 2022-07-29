On Numara çekilişinin sonucu her hafta iki defa gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcı itibarıyla kısa süre içerisinde belli oluyor. Peki 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

