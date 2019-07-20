29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali

Yaylaların her geçen gün turistlik açıdan değer kazandığını belirten Şenel, "Geleneksel hale gelen yayla şenlikleriyle barış ve kardeşlik duyguları güçleniyor, insanların birbiriyle olan muhabbeti ve birlikteliği artıyor. Yaylarımızın doğal güzelliklerini bozmadan ekonomik olarak buralardan istifade edeceğiz. Herkesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum." dedi.

Trabzon'da, bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, Hıdırnebi Yayla Şenliği ile devam etti.

Davulla, zurnayla, kemençeyle, horonla bir kültürü yaşattıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Etkinliği geleneksel hale getiren ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Üzerimizdeki folklorik kıyafetlerimiz ve enstrümanlarımızla binlerce yıllık kültürü yaşatan kökleri çok derinlerde olan bir değere sahip topluluğuz. Bunu korumaya, kollamaya ve yaşatmaya hep beraber devam edeceğiz. Gerek Kaymakamlık bünyesinde gerekse Belediye bünyesinde bu işin devamı için her ne fedakarlık gerekiyorsa hepsini yapmaya hazırız. Kemençe, davul, zurna ve horon bizim ortak dilimizdir. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Sevincimiz ve hüznümüz ortaktır. Çünkü biz Türk milletiyiz."

Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar, Karadeniz şarkılarını seslendirdi. Manisa Turgutlu Halk Oyunları Grubu ve Akçaabat Folklor Derneği tarafından gösteri sunuldu.

- Festival "Bordo-Mavi Gece" etkinliğiyle sona erecek

Festival kapsamında Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda da yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.