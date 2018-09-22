BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, "Bölgemizin Kültür ve Tarih Hazineleri" konulu panel düzenlendi.
Bandırma Belediyesi Santral Kültür Merkezi'nde Ulaş Töre Sivrioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Tomris Bakır, Daskyleion kazılarının Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, Erdek Zeytinliada Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk ve Erdek Kyzikos Kazı Başkanı Doç. Dr. Nurettin Koçhan katıldı.
Tomris Bakır, yaptığı konuşmada, Türk halkının son yıllarda doğayı koruma konusuna ilgisinin arttığını söyledi. Doğayı korumak için yerel, bölgesel ve ulusal kuruluşların iş başında olduğunu belirten Bakır, "Arkeolojik kazıların, turizmin atardamarı olduğunu kabul edelim. Güney Marmara yöresinde tarih öncesi dönemlere ait buluntular azımsanmayacak boyuttadır ve bu konuda bilinenler, arkeolojik kazılar yardımıyla insanoğlunun yeryüzünde ortaya çıktığı paleoekolojik ortamların varlığına işaret etmektedir." diye konuştu.
Daskyleion Kazıları Başkan Yardımcısı Sedef Çokay Kepçe de kazıları üçüncü kuşak olarak yürüttüklerini aktardı. Ören yerinde 7 kültür tabakası saptadıklarını ifade eden Kepçe, arkeolojik kazıların başarıya ulaşması için maddi desteğin yanı sıra toplumsal desteğe de ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
- "Kyzikos'ta dünyanın ilk su oyunları ve vahşi hayvan dövüşleri yapılıyordu"
Erdek Kyzikos Kazı Başkanı Doç. Dr. Nurettin Koçhan da geçmişte Kyzikos'un "paranın döndüğü yer" olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:
"Bugün dünyada nasıl ki İsviçre paranın döndüğü yer olarak biliniyorsa geçmişte de Kyzikos öyleydi. Kyzikos'a gelen bir daha gitmezdi. Kyzikos'ta tüm dünya için çok önemli olan Hadrian Tapınağı yer alıyor. Ayrıca Türkiye'de Bergama, Adana ve Kyzikos'ta amfiteatr bulunuyor. Kyzikos'taki amfiteatr dünyanın ilk su oyunları ve vahşi hayvan dövüşleri yapılıyordu."
Yaklaşık 10 yıldır Erdek Zeytinliada kazılarını yürüten Prof. Dr. Nurettin Öztürk ise 8 dönümlük adada çok önemli eserler olduğuna dikkati çekti.
Öztürk, Zeytinliada'da dünyanın gençler için yapılan ilk vaftiz havuzu ve kaynak sularının bulunduğunu anlatarak "2014 yılında meteor olduğunu tahmin ettiğimiz yaklaşık 3 ton ağırlığında 2 metre büyüklüğünde siyah taş bulduk." dedi.
Panelin ardından konuşmacılara plaketlerini Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza verdi.
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