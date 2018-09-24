BALIKESİR (AA) - 29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, sanatçı Demet Akalın'ın verdiği konserle sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konser öncesi, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, festivalin bugünlere ulaşmasında destek olan firmalara ödül verdi.
Mirza, konseri yaklaşık 40 bin kişinin izlediğini belirterek, "Bandırma Kuşcenneti ve Kuş Gölü'nün sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla 1987 yılından bu yana Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali adıyla bir festival gerçekleştiriyoruz. 5 günlük festival programında kültür sanatın seçkin etkinlikleri, bilimsel toplantılar, düzeyli eğlence programlarını halkımızın izlenimine sunduk." dedi.
Bugüne kadarki festivallerin bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Mirza, "Ülkemizin tanınmış sanatçı ve bilim insanlarını Bandırma'da konuk ederek uluslararası etkinliklerle de kültür ve sanatın evrenselliğini coşkuyla yaşattık." ifadelerini kullandı.
Bandırma ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, oturacak yer bulamadıkları için konseri çimlerin üzerinde ve ayakta izledi.
Mirza, sevilen parçalarıyla seyirciyi adeta coşturan Akalın'a konser sonunda plaket verdi.
Akalın da Mirza'nın yaş gününü sahnede kutladı.
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