HABER

29. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı - Çocuklar, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in maskesini takarak yürüdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Devrek Belediyesi tarafından 17-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yılki alt teması, "Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz" olarak belirlendi.

Festival kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde dövizler, Türk bayrakları ve bastonlarla yürürken, çocuklar da Mesut Özil'in maskesini takarak yürüyüşe katıldı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve diğer protokol üyeleri ise kortejde Devrek bastonuyla yürüdü.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ülke olarak zorlu ve sıkıntılı günlerden geçtiklerini söyledi.

ABD ve Batı kaynaklı saldırıların altında olduklarını vurgulayan Semerci, "Saldırıların hedefi Türk milleti ve Türkiye'dir. Arap Baharı'nın rüzgarı devam ediyor. Şimdi de ekonomik saldırılar başladı. Kur artışıyla diz çöktürme sevdasındalar. Allah'ın izniyle sağduyulu vatandaşlarımız desteğiyle bu sıkıntılardan da kurtulacağız. Bizim gidecek başka vatanımız yok." dedi.

Semerci, Mesut Özil'in Devrek'in bir çocuğu olduğunu ve ona her zaman sahip çıkacaklarını dile getirerek, "Özil, İngiltere'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir fotoğraf çektirdi. O fotoğraf sonrasında linç edildi. Bir caddemize onun ismini vermiştik. Orada Alman Milli Takımı ile forması vardır. Onun yerine Cumhurbaşkanımız ile olan fotoğrafı astık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından festival meşalesi yakıldı, daha sonra baston stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!
GÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devrek kortej Mesut Özil Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.