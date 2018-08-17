29. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.
Devrek Belediyesi tarafından 17-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yılki alt teması, "Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz" olarak belirlendi.
Festival kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde dövizler, Türk bayrakları ve bastonlarla yürürken, çocuklar da Mesut Özil'in maskesini takarak yürüyüşe katıldı.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve diğer protokol üyeleri ise kortejde Devrek bastonuyla yürüdü.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ülke olarak zorlu ve sıkıntılı günlerden geçtiklerini söyledi.
ABD ve Batı kaynaklı saldırıların altında olduklarını vurgulayan Semerci, "Saldırıların hedefi Türk milleti ve Türkiye'dir. Arap Baharı'nın rüzgarı devam ediyor. Şimdi de ekonomik saldırılar başladı. Kur artışıyla diz çöktürme sevdasındalar. Allah'ın izniyle sağduyulu vatandaşlarımız desteğiyle bu sıkıntılardan da kurtulacağız. Bizim gidecek başka vatanımız yok." dedi.
Semerci, Mesut Özil'in Devrek'in bir çocuğu olduğunu ve ona her zaman sahip çıkacaklarını dile getirerek, "Özil, İngiltere'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir fotoğraf çektirdi. O fotoğraf sonrasında linç edildi. Bir caddemize onun ismini vermiştik. Orada Alman Milli Takımı ile forması vardır. Onun yerine Cumhurbaşkanımız ile olan fotoğrafı astık." diye konuştu.
Konuşmanın ardından festival meşalesi yakıldı, daha sonra baston stantlarının açılışı gerçekleştirildi.
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