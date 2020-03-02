29'uncu yaş günü hayatının kabusu oldu!

Akıllara durgunluk veren olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Dünyaca ünlü Rus blogger'ın doğum günü partisi faciayla bitti.

Doğum günü partisi faciayla sonuçlandı

Instagram'ın sevilen yüzü, ünlü influencer Ekaterina Didenko, 29'uncu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.

Ekaterina Didenko ve eşi Valentin Didenko, genç kadının yaş günü partisi için yakın arkadaşlarını evlerine davet ettiler. Ancak başlarına gelecek felaketten habersizlerdi.

Sıcak bir atmosfer ve unutulmaz bir görüntü yaratmak isteyen Ekaterina'nın 32 yaşındaki kocası Valentin, yüzme havuzuna kuru buz olarak da bilinen karbondioksit buzu döktü.

Valentin'in arzusu, yüzme havuzundan buhar çıkartarak sıcak bir atmosfer yaratmak ve sıcak su havuzu görüntüsü vermekti.

Ancak Valentin'in bu girişimi hem kendi hayatına, hem de kendisiyle birlikte havuza giren iki arkadaşının yaşantısına mal oldu.

Parti davetlilerinden Natalia Monakova ve Yuri Alferov olay yerinde yaşamını yitirdi. Natalia ve Yuri, 25 yaşındaydı.

İki gencin de zehirli gazı soluduktan sonra ciğerlerinde oluşan akciğer ödemi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Doğum günü sahibi Ekaterina, eşi Valentin Didenko ve gazı soluyan davetliler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Ekaterina ile ilgili "öldü" haberleri yayıldı ancak bu bilgi kısa sürede yalanlandı.

Hastanedeki Ekaterina'ya yaşamını yitiren arkadaşları ve kocasının durumuyla ilgili hemen bilgi verilmedi.

Ekaterina, takipçileri için bir video paylaşarak, kocasının da kendisi gibi yoğun bakımda olduğunu söyledi. Daha sonra Valentin'in hayatını kaybettiği bilgisi genç kadına verildi.

Yeni bir video paylaşan Ekaterina, "Valya artık aramızda değil. Natalia ve Yuri de öyle..." diyerek sözlerine başladı.

Çektiği videoda gözyaşlarını tutamayan kadın, bir gizlilik anlaşması imzaladığını bu sebeple de olaylarla ilgili bilgi veremeyeceğini söyledi.

"Dün ağlamadım bugün patladım. Gerçek olduğuna inanamıyorum, kabus gibi. Nastya bu sabah uyandı ve 'babam nerede?' diye sordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kızıma ne diyeceğimi, ne cevap vereceğimi bilemiyorum" diyen Ekaterina, "Kızım bana neden ağladığımı soruyor" diye konuştu.

İki çocuk annesi olan Ekaterina Didenko, özellikle ülkesi Rusya'da çok popüler olan ve sosyal medyada 1.5 milyon takipçisi bulunan bir influencer.

Aynı zamanda eczacı olan Didenko, sosyal medya hesabında ecza dolaplarını daha yalın ve daha etkili tutma konusunda tavsiyelerde bulunurken, kendi hayatından anlar da paylaşıyor.

Ekaterina'nın paylaştğı bazı videolarda küçük kızı ile birlikte kimyasal deneyler yaptığı görülüyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, korkunç olayla ilgili "ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme" gerekçesiyle bir ceza davasının açıldığını doğruladı.

Hayatını kaybeden üç kişinin ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre mekanik asfiksi olduğu ve nefes yollarının zehirli gaz nedeniyle tıkandığı bildirildi.