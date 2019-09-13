29 yıl sonra çenesi düzeldi

Doğuştan çene ve diş bozukluğu olan genç kadın, 29 yıl sonra ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu.

29 yaşındaki Hülya Karayiğit, doğuştan gelen çene bozukluğu hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk yaşıyordu. Yiyecekleri ısıramayan, belli başlı gıdaları bu yüzden yiyemeyen, nefes almakta zorlanan ve ön çenesinin öne doğru olmasından dolayı dış görünüşünden memnun olmayan Karayiğit, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde tedavi olmaya karar verdi. Alanında uzman Prof. Dr. Ahmet Demir ve ekibi, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü tarafından yapılan tedavi planlaması doğrultusunda Koçyiğit’in çenesini ameliyatla düzeltti. Üst çenesi 4 mm yukarı gömülürken, alt çenesi de 8 mm geri çekildi. Bu sayede güzel bir dış görünüme ve sağlıklı bir ağız yapısına kavuşan Hülya Karayiğit, operasyon sonrası çok memnun olduğunu söyledi.

Ortodonti Anabilim Dalı ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ortak çalışıyor

Çene kemikleri arasındaki ilişkilerin bozuk olduğu durumlarda deformitenin düzeltilmesi ortognatik cerrahinin ilgi alanına giriyor. Çene deformiteli hastaların tedavi planlamaları disiplinler arası iş birliği gerektiriyor. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı tarafından hastanın ameliyata hazırlanması için gerekli planlamalar ve müdahaleler yapılıyor. Ameliyat ise Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştiriliyor. Çene deformiteli hastalar konuşmak, yemek, içmek, nefes alma gibi faaliyetlerde günlük yaşantılarında zorluklar yaşayabilirler. Bunun yanı sıra sosyal hayatta da çene ve dolayısı ile yüz görünümleri ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar.