29 yıldır kendi yaptıkları adada yaşıyorlar

Çift, kendi atık sistemini oluşturmuş. “Bize en sık sorulan soru bu” diyen Adams atıklar için yüzer bir tank kurduklarını belirtiyor. Catherine King ve Wayne Adams’ın tamamen kendine yetebilir bir şekilde inşa ettiği Özgürlük Koyu’nda, çiftin ihtiyaç duyduğu her şey var ve eğer isterlerse şehre gitmek zorunda değiller.

Adaya vardığınızda ise sizi ilk karşılayanlar, koyu turkuaz süslemeli parlak kırmızı binalar ve balina kemiklerinden yapılan bir kemer. Kompleksin içinde hayal edebileceğiniz her şey ve hatta fazlası bulunuyor; bir dans pisti, sanat galerisi, mum fabrikası, dört ev, altı güneş paneli ve sürekli akan bir şelale.

Çift, evlerini inşa etmeyi sürdürürken yalnızca geri dönüştürülebilir malzeme kullanmaya karar verdi. Topladıkları parçaların büyük kısmını ise ormancılardan ve balıkçılardan temin ettiler. Bir hokey sahasından buldukları pleksiglas parçası, oturma odasının zeminine monte edildi. Böylece Adams, konforlu kanepesinde oturduğu sürece istediği an balık tutabiliyor.

Sanatçı olan King ve Adams, ilhamı her zaman doğadan aldıklarını söylüyor. Oymacılıkla uğraşan Adams, eserlerinde doğada bulduğu tüy ve kemik gibi malzemeler kullanıyor. King ise oyuncu, dansçı ve homeopati uzmanı. Peki neden böyle bir yaşamı seçtiler? Adams bu soruyu “Başarılı ve zengin bir sanaçlı olmak istedim. Tofino’da yaşarken tüm zengin sanatçıların sahip olduğu gibi ıssız bir yerde stüdyom vardı. Sanatçı olarak daha fazla para kazanmayı umuyordum. Ama asla bir mülk sahibi olamazdık, tek şansımız kendimiz yapmaktı” sözleriyle yanıtladı. Doğanın kendilerini çağırması üzerine, ikili hayallerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya başladı.

BİR “KÜÇÜLME” HAREKETİ

Özgürlük Koyu’ndan önce çift Tofino’da bir apartman dairesinde yaşıyordu. Çift, doğaya gelme isteklerini “yavaşlama süreci” olarak adlandırıyor. King “Tofino’dayken her tür eşyamız vardı ve çok fazla elektrik tüketiliyordu. Bunları insanlara dağıtmaya başladık ve elimizdeki her şeyi çıkardık” diyerek yavaşlama sürecini anlattı. Başlangıçta yüzen adada su ve elektrik yoktu ve hayatları gün be gün Tofino’da olduğundan farklılaşmaya başladı.

Özgürlük Koyu’ndaki yaşamda isteklerin anında elde edilemediğini söyleyen King, “Örneğin pizza sipariş veremeyiz ya da yakınlarda gidebileceğimiz bir dükkan yok. Buradayken, eğer bir şey istiyorsanız, onu yapmak için çalışmanız gerek” dedi.

BİR EVDEN FAZLASI

Özgürlük Koyu, ikili için sürekli devam eden bir öğrenme, değişme ve büyüme süreci olmuş. Güne halıları süpürerek başlayan King “Eğer böyle bir yerde yaşıyorsanız, etraf çok hızlı kirlenir ve tozlanır” diyor.

Temizliğin ardından ise King, bahçesindeki binlerce bitki ve sebzeyi suladıktan sonra kanosuna binerek kompost için deniz yosunu toplamaya başlıyor.