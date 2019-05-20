HABER

29 yıllık eşini 15 bıçak darbesi ile öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 19:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde tartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesi ile öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Çine Yeniköy Mahallesi’nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

29 yıllık eşini 15 bıçak darbesi ile öldüren şahıs tutuklandı

Aydın’ın Çine ilçesinde tartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesi ile öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Çine Yeniköy Mahallesi’nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 29 yıldır evli olan Hüsamettin (51) ve Nergis Y. (45) çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Hüsamettin Y., eline geçirdiği bıçakla karısını 15 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Nergis Y. hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin şoku ile teslim olmak için aracıyla geldiği Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki bariyerlere çarparak kaza yapan Hüsamettin Y.’yi polis gözaltına aldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Tekirdağ’da 27 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ’da 27 kaçak göçmen yakalandı
3 kuyumcudan 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi3 kuyumcudan 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.