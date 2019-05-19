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29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişi tartıştığı 29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.Olay, Çine Yeniköy Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişi tartıştığı 29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Çine Yeniköy Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 yıldır evli olan Hüsamettin ve Nergis Yavaş çifti bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsamettin Yavaş (51) eline geçirdiği bıçak ile 29 yıllık karısı Nergis Yavaş’ı (45) 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile bir anda kanlar içinde kalan eşini gören Hüsamettin Yavaş, hemen evden uzaklaştı. Hüsamettin Yavaş 07 GUK 55 plakalı aracına binerek Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olmak için yola çıktı. İşlediği cinayetin şoku ile İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki bariyerlere çarparak kaza yapan Hüsamettin Yavaş’ı, polis ekipleri gözaltına aldı. Nergis Yavaş’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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