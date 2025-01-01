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295 bin liralık tombala: "3-2-1 tombala, herkes yerine otursun, Mutlu yıllar..."

01.01.2025 11:24
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Diyarbakır'da kumar oynatılan bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskını düzenleyen polislerin kumar oynayan kişilere özel bir sürprizi de oldu. "3-2-1 tombala. Mutlu yıllar" diyerek iş yerini basan polis ekipleri 32 kişiye 295 bin 904 TL ceza kesti.

295 bin liralık tombala: "3-2-1 tombala, herkes yerine otursun, Mutlu yıllar..."

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynamak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi.

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'3-2-1 TOMBALA, MUTLU YILLAR'

Kumar oynayanlar kaçmaya çalışınca polislerden biri, ‘3-2-1 tombala, evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun’ dedi. O anlar kameraya yansırken, iş yerinin duvarında yer alan ‘Çılgın Geceler Bar-Hoş Geldiniz’ yazısı da dikkat çekti.

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295 BİN LİRA CEZA

Operasyon sonucu kumar oynayan 32 kişiye toplamda 295 bin 904 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi olan 5 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kumar
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