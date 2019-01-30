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296 hektar alan yandı, 1.926 hektar alan ağaçlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’de yangınlarda zarar gören 296 hektar orman alana karşılık 1.926 hektar orman alanını ağaçlandırdı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam 470 bin hektar orman alanına sahip olan İzmir’de 2018 yılında toplam 167 adet orman yangını çıktığı ve bu yangınlarda 296 hektar orman alanın zarar gördüğü; buna karşılık yanan alanlarla birlikte İzmir’de toplam 1.926 hektar orman alanın ağaçlandırıldığı belirtildi.İzmir ve Manisa ormanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesinden sorumlu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü geçen aralık ayında başlayan yağışlarla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’de yangınlarda zarar gören 296 hektar orman alana karşılık 1.926 hektar orman alanını ağaçlandırdı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam 470 bin hektar orman alanına sahip olan İzmir’de 2018 yılında toplam 167 adet orman yangını çıktığı ve bu yangınlarda 296 hektar orman alanın zarar gördüğü; buna karşılık yanan alanlarla birlikte İzmir’de toplam 1.926 hektar orman alanın ağaçlandırıldığı belirtildi.

İzmir ve Manisa ormanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesinden sorumlu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü geçen aralık ayında başlayan yağışlarla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi için de 2018 yılında gelir getirici tür ağaçlandırması yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü toplam 38 köye badem, zeytin, ceviz, dut, fıstık çamı, kestane, ahlat, iğde ve alıç gibi türlerde toplam 440 hektar alana 81 bin 500 adet fidan dikerek orman köylülerinin kullanımlarına verdi.

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