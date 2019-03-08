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297 gün sonra eylemlerini sonlandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kozmetik firmasının sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkardığı 132 işçinin 297 gündür sürdürdüğü eylem, işverenin yasal haklarını ödeme kararının ardından son buldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kozmetik firmasının sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkardığı 132 işçinin 297 gündür sürdürdüğü eylem, işverenin yasal haklarını ödeme kararının ardından son buldu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kozmetik firması geçen yıl sendikalı oldukları gerekçesiyle 132 işçiyi işten çıkardı. Geçen yıl 15 Mayıs tarihinde eyleme başlayan işçiler, sıcak ve soğuk havaya, yağmura ve kara aldırış etmeden 297 gün boyunca fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdü. Petrol İş Sendikası'nın işverenle yaptığı görüşmelerin ardından işçiler eylemlerini sonlandırdı. Bugün sendika ve işçiler bir araya gelerek açıklamada bulundu. Gebze Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Akyüz yaptığı konuşmada, 297 gün Türkiye tarihinde ender görülen eylemlerden bir tanesi. Sendikalı oldukları için işinden edilen, tazminatsız olarak işinden atılan 132 arkadaşımızı işten çıkaran işverene karşı bu eylemimizi ve bu duruşumuzu 297 gün onuruyla, şerefiyle yürüten bir üye grubu ile beraber bu işi yaptık. Bu eylemliliği ya da sonucu itibari ile kim nereye çekerse çeksin bu eylemlilik zaten zaferdir. Bir avuç insanla bütün dünyaya mesajlar verdik, mücadele ettik. Bu insanların iki tane hedefi vardı. Sendikalı olmak, işlerine dönmek. Dün akşam itibari ile saat 18.00'den 22.00'ye kadar işçi arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz müzakere sonucu en son işçinin onayı olursa yapılacak olan oylamada ne çıkarsa o karara uyacağımızı söyledik. Evet derseniz de yanınızdayız, hayır derseniz de biz eylemdeyiz yarın bütün gün oradayız dedik. Arkadaşlarla kapalı oylama yaptık. Bu oylamada da çoğunluk olarak tazminatlarımızı ve haklarımızı alarak bu eyleme sona verelim kararı çıktı. Bu karar doğrultusunda da bugünden itibaren eylemi kestik. Sendikal davamız ve mücadelemiz devam edecek, mahkeme süreci devam edecek. dedi.
Flormar işçileri adına konuşan Nurhan Güler ise, Anayasal ve yasal haklarını kullanıp Petrol İş'e üye olan ve sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçileri, 15 Mayıs 2018 günü başlattıkları onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca sürdürdüler. Flormar direnişi o günden bu yana, ülkemizde direnişin ve işçi mücadelesinin simgesi haline geldi. Haklı olduklarını ve mutlaka kazanacaklarını bilen Flormar işçileri 297 gün tüm kararlılıklarıyla direndiler. Tüm Türkiye'nin sahiplendiği Flormar direnişi ülkemizde uzun süredir bu boyutta gerçekleşmeyen bir sınıf dayanışması sayesinde etrafında büyük bir emekçi kitlesini kenetlemeyi başardı. Bu onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca kararlılıkla sürdüren Flormar işçileri ve sendikamız 6 Mart tarihinde işverenin yaptığı teklif üzerine ara değerlendirme yapma kararı vermiştir. Kamuoyunun da bildiği üzere Flormar'da toplamda 132 işçi hiçbir yasal hakları verilmeden işten çıkarılmış, halen süren işe iade ve sendikal tazminat davaları açılmıştı. İşverenin işçilerin tüm yasal haklarını, boşta geçen süre ücretini ve sendikal tazminat davasında kazanılabilecek en üst sınırdan tazminatlarını ödemeyi önerdiği teklif değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıda işçinin görüşüne sunulan bu teklif direnen Flormar işçilerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. İşçilere ayrıca işten çıkarma maddelerinde yapılacak düzenleme ile işsizlik maaşına başvuru yapabileceklerdir. Flormar işçilerinin verdiği bu kararla direniş 298'nci gününde 8 Mart 2019 tarihinde bitirilmiştir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde direniş işçilerin yasal tüm hakları ve en üst sınırdan sendikal tazminatları kazanımla sonuçlandırılmıştır. Flormar markasıyla üretim yapan Kosan Kozmetik'te sendikal mücadelemiz ve yargıya taşınan örgütlenme sürecimiz ise devam edecektir. diye konuştu.

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