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2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Isparta’da spor amaçlı olarak 2992 rakımlı Dedegöl Dağı’na tırmanan gruptaki 1 dağcı düşerek yaralandı.

2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Isparta’da spor amaçlı olarak 2992 rakımlı Dedegöl Dağı’na tırmanan gruptaki 1 dağcı düşerek yaralandı. Zirveye yakın bölgede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 10.00 sıralarında Isparta’nın en yüksek dağı olan Aksu ve Yenişarbademli ilçeleri sınırlarında yer alan Dedegöl Dağı’nda meydana geldi. Tırmanış sırasında Hasan Demirhan isimli sporcu düşerek yaralandı. İlk müdahaleyi yapan arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Demirhan’ı kurtarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri seferber oldu. Jandarma helikopteriyle 2992 rakımlı en Dedegöl Dağı’ndan kurtarılan dağcı, önce Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkla Hastanesi’ne, ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı

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