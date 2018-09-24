2’inci Cumhurbaşkanı İnönü’ye 134’üncü yaş günü hediyesi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Konak Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1884 yılında dünyaya geldiği evi restore etti. İnönü ve ailesinin anıları ile dolu olan ev, İnönü’nün droğumunun 134’üncü yıl dönümünde, ziyaretçilere açıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üstü kapalı sert ifadeler kullanarak, “Bugün hem bizler hem layık olmayanlar görev yapıyorlarsa, bu ülkede bağımsız yaşıyorlarsa, bunu da Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye borçlular" dedi.

Konak Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1884 yılında gözlerini dünyaya açtığı evini, restore etti. Restore edilen ev, İnönü Ailesi için özel olan bir günde, İsmet İnönü’nün doğum gününde, kapılarını ziyaretçilere açtı. Konak’ta Türk Yılmaz Mahallesi’nde bulunan evin açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Sema Pekdaş, “Önünde durduğumuz bu evde kurtuluş ve kuruluşun en önemli kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti’ne kurtuluş belgesine imza atarak da damga vurmuş bir büyük insan, hayata gözlerini açtı" diye konuştu. Başkan Pekdaş, kurtuluş ve kuruluşun kenti İzmir’de yine kurtuluş ve kuruluşu en önemli kahramanlarından İsmet Paşa’nın doğum gününü, doğduğu evde kutlamanın, onur verici olduğunu belirterek, "Onları unutmamak, Cumhuriyetimizin felsefesini, temelini ve ideallerini hep yaşatmak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için şart" dedi. Başkan Pekdaş, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Erkanı Harbiye’de iki dönem arayla okuyan ve o zamanlar tanışan, yurdun dört bir yanındaki çeşitli cephelerde yakınlaşan, çetin ve zorlu bir mücadeleyi birlikte, bir birini tamamlayarak sürdüren iki kahraman Atatürk ve İnönü için İzmir’imiz hep özel bir yere sahip oldu. Büyük Atatürk’ün İzmir sevdası, İzmir’de evlenmesi, annesini İzmirlilere ve İzmir toprağına emanet etmesi, diğer taraftan İsmet Paşa’nın da İzmir’de doğması, öğrencilik dönemlerinde yaz tatillerinde İzmir’e geleceği günleri iple çekmesi, İzmir sevdası ve özlemi hepimizin bildiği gerçeklerdir."

‘BİZİ YÖNETENLER ATATÜRK VE İNÖNÜ’YE LAYIK MI’

Daha sonra konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise sert ifadeler kullandı. Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nın destanını yazdıklarını ifade eden Kocaoğlu, “Ortadoğu bataklığının ne olduğunu bilerek mücadele ettiler. Genç Cumhuriyeti kurdular ve ondan sonra da çok partili döneme, demokrasiye geçtiler. Bugün bir soru var. Bugün bizi yönetenler kurucularımıza, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye layık mı? Bütün mesele bu. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların altında bu yatıyor. Nasıl kazanıldığını, nasıl kurulduğunu, içerideki ve dışarıdaki düşmanların nasıl bertaraf edildiği ve çok kısa zamanda ülkenin sanayileşmesini, kalkınmasını nasıl sağlayacağını dünya aleme gösteren büyük insanlar" diye konuştu.

‘ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ’

"Bugün hem bizler hem layık olmayanlar görev yapıyorlarsa, bu ülkede bağımsız yaşıyorlarsa, bunu da Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye borçlular", ifadesini kullanan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun bilincinde olmaları gerekiyor. Ama ne yazık ki değiller. Biz bugün bunun acısını çekiyoruz. Ama öyle bir devlet, öyle bir cumhuriyet, öyle bir eğitim seferberliği, öyle bir ulus yetişti ki, bu geçici sıkıntılar, geçici ayak oyunları Türkiye’yi hiçbir zaman geriye götüremeyecek. Bizim tarihimizde bu dönemleri yaşayan bizlere çok uzun gelse de çektiğimiz zorluklar çok uzun gelse de hem cumhuriyet tarihimizi ve Anadolu tarihin çok kısa bir kesitidir. Hiçbir güç tarihin akışını geriye götüremedi. Biz de devletimize, milletimize, ulu önderimize güvenen onların mirasçısı, bizler de mutlaka ama mutlaka gereğini yapıp aklın ve bilimin rehberliğinde Türkiye Cumhuriyetini tekrar layık olduğu yere getirmek ve büyüklerimize karşı görevlerimizi yapmak namus borcumuzdur. Bizler olduğumuz müddetçe ne Ortadoğu bataklığında ülkemizi ezdireceğiz, ne de karanlıklara doğru yol almaya çalışan, bunun için büyük çaba harcayan ülkemizi, devletimizi ezdirmeyeceğiz."

İNÖNÜ'NÜN KIZI ER GÜZEL YAŞ GÜNÜ OLDU

İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker ise, babasının doğduğu evi göstererek, "Babam şu evde doğdu ve bu evden hiç kopmadı. Bugün yaş günü. Bundan daha güzel bir yaş günü olamazdı. En güzel yaş günü bugün oldu. Yalnız babamın değil bütün İzmirlilerin yaş günü. Hepinizin yaş günü kutlu olsun. Biz her zaman sizleri de babamın çocukları gibi yaşadınız. Cumhuriyetin çocukları gibi yaşadınız" dedi.

Konuşmaların ardından, İsmet İnönü’nün evi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Evde, İnönü Ailesi’nin fotoğrafları, İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü’nün birbirine yazdıkları mektuplar, Lozan görüşmelerinden fotoğraf ve karikatürler, İsmet İnönü’nün özel eşyaları, piposu, mendili, tıraş bıçağı gibi eşyalar sergileniyor.