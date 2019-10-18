2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 2. Abdülhamit döneminde ortaya konulan Filyos Projesi’nin önemli ayaklarından biri olan Filyos Limanı inşaatının 2020'de bitirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve yıllık 25 milyon yük kapasiteli Filyos Limanı'nın tamamlanmasının ardından Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde, gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi. Abdülhamit’in rüya projesi olarak adlandırılan proje, 2014 yılında devlet yatırım programına alınmasının ardından aynı yıl liman inşası için ihale yapıldı. 2015 yılında ise bakanlar kurulunda alınan kararla 6 milyon metrekarelik alan Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildi. Ayrıca 4 milyon metrekare alanda serbest bölge olarak sanayicilere açıldı. Bölgenin 3 milyon metrekare genişleme alanıyla da Türkiye’nin Karadeniz’e, oradan da dünyaya açılan bir kapısı olması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olarak nitelendirdiği ve yıllık 25 milyon yük kapasiteli Filyos Limanı'nın tamamlanmasının ardından Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’nde Tosyalı Holding bölgenin altyapı, üstyapı ve idaresinden sorumlu yönetici olarak atandı.

VALİ BEKTAŞ: BÖLGE BÜYÜK BİR LOJİSTİK ÜS OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, limanın 2020 yılı sonuna kalmadan bitirilmesini beklediklerini söyledi. Ardından endüstri ve serbest bölgedeki çalışmaların hızlanacağını anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Tosyalı Grup burada proje geliştiriyor. Başka yatırımcıları buraya yönlendirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Endüstri bölgesi olduktan sonra serbest bölge olarak ayrılan büyük bir alan var. Oranın da sanayiciyle buluşması lazım. Bakanlığımız da böyle düşünüyor. Özellikle Karabük, Bartın ve Zonguldak sanayicisinin orada yer alma arzusu var. Burasının en önemli özelliği ülkemizin kuzey ve güney akslarından birisinin çıkışı olması. Bu, şu demek: Filyos havzası, arkasında Ankara ve Konya’ya kadar uzanabilen koridorun Karadeniz ve Karadeniz ülkelerine açılımı olarak planlanıyor. Buna uygun karayolu bağlantıları devam ediyor. Ayrıca ayrı bir demir yolu yatırımı başladı. Havaalanımız var. Çeşitli şekilde geliştirme çabamız var. Bölge deniz, hava, kara ve demiryoluyla bir büyük lojistik üs olma yolunda hızla ilerliyor. Hem endüstri bölgesi hem de büyük bir lojistik bölge olarak, Karadeniz’in en büyük limanı olarak ülkemizin önemli kuzey-güney asklarını birinin kapısı olarak bölgeye kepenklerini açmaya hazırlanıyor."

BÖLGEMİZ BÜYÜK BİR BEKLENTİ İÇİNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Filyos Projesi konusunda çok istekli ve arzulu olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Bu projeye devletimiz büyük beklenti yüklemiş durumda. Orada 1,5 milyar dolarlık yatırım 10 bin istihdam ve 750 milyon ihracat hedefi var. Bizim yöre olarak beklentimiz gerçekten çok yüksek düzeyde. Bölgemiz sürekli göç veriyor. Almanya’da çok gurbetçi vatandaşımız var. Artık burası göç vermesin. Nitelikli kaliteli istihdam olsun. Doğamızı ve çevremizi koruyarak insanımıza aş ekmek olsun diye umudumuz var. Bölgenin yıllardır beklentisi bu. Belki de 30-40 yıldır belki de daha uzun beklenti söz konusu. Bu beklentinin makul süre içinde gerçekleşeceğini görmek bizim için de mutluluk vesilesi" dedi.

TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU OLACAK

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal da Filyos Projesi'nden sadece bölgenin değil, Türkiye’nin de beklenti içinde olduğunu söyledi. Limanın tamamlanmasıyla Türkiye’nin ithalat ve ihracatı için yeni bir kapısının açılacağını ifade eden Ünal, "Buraya paralel beldemiz de gelişecek. Biz de burayla birlikte gelişen beldemizin ilçe olmasını bekliyoruz. Burası ilçe olmayı hak ediyor. Limanın üst yapısıyla birlikte endüstri bölgesindeki yatırımlar da başlayacak. Burada bizim için en değerli olan çevreye duyarlı olan ve istihdamı fazla olan yatırımlar. Bu yatırımlar gerçekleşirse Filyosumuzun kurtuluşu olacak diye düşünüyoruz. Burası Ankara ve Eskişehir’e kadar hizmet verecek. Burası Türkiye’nin kurtuluşu olacak" diye konuştu.