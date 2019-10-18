HABER

2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 2.

2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 2. Abdülhamit döneminde ortaya konulan Filyos Projesi’nin önemli ayaklarından biri olan Filyos Limanı inşaatının 2020'de bitirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve yıllık 25 milyon yük kapasiteli Filyos Limanı'nın tamamlanmasının ardından Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor.
Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde, gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi. Abdülhamit’in rüya projesi olarak adlandırılan proje, 2014 yılında devlet yatırım programına alınmasının ardından aynı yıl liman inşası için ihale yapıldı. 2015 yılında ise bakanlar kurulunda alınan kararla 6 milyon metrekarelik alan Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildi. Ayrıca 4 milyon metrekare alanda serbest bölge olarak sanayicilere açıldı. Bölgenin 3 milyon metrekare genişleme alanıyla da Türkiye’nin Karadeniz’e, oradan da dünyaya açılan bir kapısı olması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olarak nitelendirdiği ve yıllık 25 milyon yük kapasiteli Filyos Limanı'nın tamamlanmasının ardından Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’nde Tosyalı Holding bölgenin altyapı, üstyapı ve idaresinden sorumlu yönetici olarak atandı.
VALİ BEKTAŞ: BÖLGE BÜYÜK BİR LOJİSTİK ÜS OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, limanın 2020 yılı sonuna kalmadan bitirilmesini beklediklerini söyledi. Ardından endüstri ve serbest bölgedeki çalışmaların hızlanacağını anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:
"Tosyalı Grup burada proje geliştiriyor. Başka yatırımcıları buraya yönlendirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Endüstri bölgesi olduktan sonra serbest bölge olarak ayrılan büyük bir alan var. Oranın da sanayiciyle buluşması lazım. Bakanlığımız da böyle düşünüyor. Özellikle Karabük, Bartın ve Zonguldak sanayicisinin orada yer alma arzusu var. Burasının en önemli özelliği ülkemizin kuzey ve güney akslarından birisinin çıkışı olması. Bu, şu demek: Filyos havzası, arkasında Ankara ve Konya’ya kadar uzanabilen koridorun Karadeniz ve Karadeniz ülkelerine açılımı olarak planlanıyor. Buna uygun karayolu bağlantıları devam ediyor. Ayrıca ayrı bir demir yolu yatırımı başladı. Havaalanımız var. Çeşitli şekilde geliştirme çabamız var. Bölge deniz, hava, kara ve demiryoluyla bir büyük lojistik üs olma yolunda hızla ilerliyor. Hem endüstri bölgesi hem de büyük bir lojistik bölge olarak, Karadeniz’in en büyük limanı olarak ülkemizin önemli kuzey-güney asklarını birinin kapısı olarak bölgeye kepenklerini açmaya hazırlanıyor."
BÖLGEMİZ BÜYÜK BİR BEKLENTİ İÇİNDE
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Filyos Projesi konusunda çok istekli ve arzulu olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Bu projeye devletimiz büyük beklenti yüklemiş durumda. Orada 1,5 milyar dolarlık yatırım 10 bin istihdam ve 750 milyon ihracat hedefi var. Bizim yöre olarak beklentimiz gerçekten çok yüksek düzeyde. Bölgemiz sürekli göç veriyor. Almanya’da çok gurbetçi vatandaşımız var. Artık burası göç vermesin. Nitelikli kaliteli istihdam olsun. Doğamızı ve çevremizi koruyarak insanımıza aş ekmek olsun diye umudumuz var. Bölgenin yıllardır beklentisi bu. Belki de 30-40 yıldır belki de daha uzun beklenti söz konusu. Bu beklentinin makul süre içinde gerçekleşeceğini görmek bizim için de mutluluk vesilesi" dedi.
TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU OLACAK
Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal da Filyos Projesi'nden sadece bölgenin değil, Türkiye’nin de beklenti içinde olduğunu söyledi. Limanın tamamlanmasıyla Türkiye’nin ithalat ve ihracatı için yeni bir kapısının açılacağını ifade eden Ünal, "Buraya paralel beldemiz de gelişecek. Biz de burayla birlikte gelişen beldemizin ilçe olmasını bekliyoruz. Burası ilçe olmayı hak ediyor. Limanın üst yapısıyla birlikte endüstri bölgesindeki yatırımlar da başlayacak. Burada bizim için en değerli olan çevreye duyarlı olan ve istihdamı fazla olan yatırımlar. Bu yatırımlar gerçekleşirse Filyosumuzun kurtuluşu olacak diye düşünüyoruz. Burası Ankara ve Eskişehir’e kadar hizmet verecek. Burası Türkiye’nin kurtuluşu olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor2'nci Abdülhamit’in projesi hızla ilerliyor

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
(Özel) Erasmus’lu öğrenciler Sapanca Gölü’nün kenarındaki çöpleri temizledi(Özel) Erasmus’lu öğrenciler Sapanca Gölü’nün kenarındaki çöpleri temizledi
'Taraftar Evleri' sitesi ilgi görüyor'Taraftar Evleri' sitesi ilgi görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Komandolardan sonra özel harekat polisleri de katılıyor

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul’da parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.