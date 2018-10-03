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2'nci Adana Lezzet Festivali, gastronomi dünyasını buluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) Başkanı Derviş Göçmen, 2'nci Adana Lezzet Festivali'ne yoğun bir şekilde hazırlandıklarını, gastronomi dünyasını buluşturacaklarını belirtti.

Sude UÇAROĞLU- Damla GÖL/ADANA, (DHA)- ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) Başkanı Derviş Göçmen, 2'nci Adana Lezzet Festivali'ne yoğun bir şekilde hazırlandıklarını, gastronomi dünyasını buluşturacaklarını belirtti.

Bu yıl 12-14 Ekim tarihleri arasında 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali’nin önemli paydaşlarından olan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, kentteki bir otelde festivalde sunulacak yöresel lezzetleri tanıttı. Kente özgü yöresel yemekler ve tatlılardan oluşan lezzetleri, yapılan sunumun ardından davetlilere ikram edildi.

Çukurova'nın 8 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan ADAPER Başkanı Derviş Göçmen, festivalin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Adana Lezzet Festivali'nde lokomotif görev üstleneceklerini belirten Göçmen, şunları söyledi:

"İçli köfte, analı kızlı, şırdan, haşlama ve bici bici tatlısının coğrafi işaret belgesiyle tescil edilerek koruma altına alınması için harekete geçen derneğimiz, Adana Lezzet Festivali'nde, yine kentimizin eşsiz mutfak kültürünü ve lezzetlerini geniş bir yelpazede tanıtacak. Tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak Adana Lezzet Festivali'ne tüm lezzet tutkunlarını davet ediyoruz. Çünkü bu dev etkinliğimiz kentimize gelecek insanlara Adana'nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkan tanırken, aynı zamanda gastronomi dünyasını da buluşturacak."

Göçmen, bu yıl ilk kez festivalde tanıtılacak biber reçeli ve domates tatlısı hakkında bilgiler verdi.

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