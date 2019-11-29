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2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba Berlin Schoenefeld Havaalanı'nı kapattırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schoenefeld Havaalanı, inşaat sırasında keşfedilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın ardından kapatıldı.

Almanya, (DHA)- Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schoenefeld Havaalanı, inşaat sırasında keşfedilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın ardından kapatıldı. Havaalanı operasyonlarının durdurulduğu, iniş ve kalkışların diğer havaalanlarına yönlendirildiği belirtildi.
Berlin Schoenefeld Havaalanı Servisi tarafından yapılan açıklamada, havaalanında yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba keşfedildiği ve bomba imha çalışmalarının hemen başlatıldığı bildirildi. Bombanın nasıl imha edileceğini belirlemek için yetkililerin olay yerine geldiği ifade edilirken, Schoenefeld’deki uçuşların başka havaalanlarına yönlendirildiği duyuruldu.

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