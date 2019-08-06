2'nci kattaki evine balkondan girmeye çalıştığı sırada düşerek yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anahtarını evde unutan Özcan Bağır (55), 2'nci katta bulunan evine tırmanarak girmeye çalıştığı sırada düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anahtarını evde unutan Özcan Bağır, ikinci katta bulunan evinin balkonuna hafif ticari aracının üzerine çıkarak tırmanmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan Bağır’ın yardımına komşuları koştu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özcan Bağır, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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