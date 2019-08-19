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2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın balkonundan düşen bebek yaralandı.

2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci katın balkonundan düşen bebek yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan ailenin 1 yaşındaki çocuğu Eymen S. balkonda oynarken korumalıkların arasından düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı2'nci kattan düşen Eymen bebek yaralandı

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