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2'nci kattan düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de, Nadir Genç (38), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Nadir Genç (38), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.
Nadir Genç, saat 14.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Rıhtım Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine düşen Genç, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Nadir Genç'e müdahale etti. Genç, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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