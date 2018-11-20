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2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Kilis'te

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Kilis'te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.
2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, öğleden sonra askeri helikopter ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na indi. Sınır hattında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sahasında görev yapan komutanlar ile toplantı yapan Orgeneral Temel, daha sonra Kilis Valiliği'ne geçti. Orgeneral Temel ve beraberindeki komutanlar, kısa süre önce kentte göreve başlayan Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Temel, başarı dilediği Vali Soytürk ile Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Kilis'te2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Kilis'te

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