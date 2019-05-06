2’nci Ordu Komutanı Sinan Yayla Suriye sınırında

2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi ile Fırat Kalkanı Bölgesi’nde görev yapan generaller ile toplantı yaptı. Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunan Korgeneral Sinan Yayla, daha sonra PKK/PYD’li teröristlerin saldırısı ile çatışmalarda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan askerleri ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Korgeneral Yayla’nın yaralı askerleri ziyaretine basın mensupları alınmadı.

