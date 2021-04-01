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  4. '2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor

'2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor

01.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ever Given adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle Süveyş Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması arayışı yeniden gündeme geldi.

'2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor

Ever Given adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle Süveyş Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması arayışı yeniden gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler'in İsrail-Mısır sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre BM yetkilileri, yeni kanalın Akabe Körfezi'nde açılması olasılığını inceliyor.

'Beş yıl içinde kazılabilir'

Daha önce BM adına bu konuda fizibilite çalışması yapan OFP Lariol adlı uluslararası tünel açma şirketi, "2'nci Süveyş"in beş yıl içinde kazılabileceğini açıklamıştı.

Çalışmayı yürüten ekipten Iver Shovel, "Süveyş Kanalı'nda kazı çalışmalarının başladığı 1850'lerden bu yana teknoloji önemli ölçüde değişti" dedi.

Shovel, "Yeni kanalla ilgili sorun, buraya su verilmesiyle Akdeniz'deki su seviyelerinin hafif şekilde düşmesi, daha geniş ve uzun sahillerin ortaya çıkması olasılığı" diye konuştu.

Guardian, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın BM Ticaret Yolları Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalardan haberdar olduğunu aktardı.

Gazeteye göre bir hükümet yetkilisi, İngiltere'nin bu projede rol oynamaya hazır olduğunu belirterek "Bu konuda uzmanlığımız var ve Kuzey İrlanda için hazırlanan taslak planlarımızı paylaşabiliriz" dedi.

Dev gemi Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin yedi gün boyunca durmasına yol açmıştı.

'Firavunlar Kanalı'

BM'nin incelediği diğer bir olasılık da Kızıl Deniz'i Nil'e bağlayan antik Firavunlar Kanalı'nın yeniden canlandırılması.

Pers İmparatoru 1. Darius döneminde açılan kanal 769 yılında kapanmıştı.

Bölgede su yönetimi alanında fizibilite çalışmaları yürüten Mo Sez adlı bir uzman, bu olasılık için "heyecan verici bir öneri" dedi.

Ancak uzmanlar Nil Nehri'nin Ever Given gibi 20 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip dev gemilerin geçişi için uygun olmayacağını söylüyor. Ancak gemilerin yükünü burada daha küçük gemilere nakledebileceği söyleniyor.

Daha önce Suriye ve Irak'tan geçecek yeni bir kanal açılması önerisi tehlikeli bulunarak reddedilmişti.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın bir hafta süreyle kapanması Avrupa'ya mal sevkiyatına sekte vurmuştu.

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