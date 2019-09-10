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2’nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Alanında uzman Dünya’nın önemli isimler 2’nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’nda erkekleri ve erkekliklerle ilgili deneyimleri tartışacak.Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için erkekliğin eleştirel bir bakışla irdelenmesinin önemi ve aciliyeti her geçen gün daha da belirgin bir şekilde varlığını hissettiriyor.

2’nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu

Alanında uzman Dünya’nın önemli isimler 2’nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’nda erkekleri ve erkekliklerle ilgili deneyimleri tartışacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için erkekliğin eleştirel bir bakışla irdelenmesinin önemi ve aciliyeti her geçen gün daha da belirgin bir şekilde varlığını hissettiriyor. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul iş birliği ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleştirilecek olan 2’nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’nda farklı ülkelerdeki üniversitelerden ve araştırma kurumlarından gelen yüze yakın araştırmacı, popülist otoriterliğin, illiberalizm ve güvencesizliğin oluşturduğu sıkıntılı sosyopolitik bağlamın, erkekleri ve erkekliklerle ilgili deneyimleri, tartışmaları, teorileri, söylemleri ve aktivizmi nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü tartışmaya açacak.

Sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Dr. Jeff Hearn (Örebro Üniversitesi, Huddersfield Üniversitesi) gerçekleştirecek. Ardından Eleştirel Erkeklik İncelemeleri alanının kurucu isimlerinden Prof. Dr. Raewyn Connell’ın (Sydney Üniversitesi) kayıtlı konuşması sempozyumda sunulacak. Diğer davetli konuşmacılar Prof. Dr. James Messerschmidt (Southern Maine Üniversitesi) 12 Eylül’de, Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (Londra Üniversitesi) 13 Eylül’de ve Dr. Nancy Lindisfarne (Londra Üniversitesi) 14 Eylül’de, hegemonik erkekliğin görünürlüğü, erkeklik çalışmalarının ana akımlaştırılması, cinsel şiddet gibi konulara eğilen konuşmalarıyla sempozyuma katkıda bulunacaklar.
Sempozyumun davetli konuşmacılarından olan Prof. Dr. James Messerschmidt’in 2018’de yayımlanan ve Özyeğin Üniversitesi Yayınları’ndan 2019 yılında Türkçeye kazandırılan son kitabı Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme’nin de lansmanı ve satışı sempozyum sırasında gerçekleştirilecek.
12-13-14 Eylül tarihlerinde Şişli’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek sempozyuma katılım ücretsiz.

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