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’2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği ’2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’ Süleymaniye Külliyesi’nde başladı.

İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği ’2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’ Süleymaniye Külliyesi’nde başladı. Sempozyumda açıklamalarda bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Süleymaniye Külliyesi’ni İtalya’daki Floransa gibi dünyanın en seçkin, en güzide mekanlardan birisi haline getirmek istediklerini söyledi.

Eğitim, mimari, tarih, sanat ve yönetim konularının ele alınacağı 2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, bir kısmı İbn Haldun Üniversitesine tahsis edilen Süleymaniye Külliyesi’nde başladı. Sempozyumda açıklamalarda bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ’Süleymaniye Sempozyumu’nun ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Dünyanın birçok yerinden gelen tarihçiler, düzenlenen bu sempozyumda bir araya geldi. Üniversite olarak Süleymaniye Külliyesi’ni farklı yönleriyle bu sempozyumda tartışmış olduk. Burası çok zengin bir mirasa sahiptir. Burayı biz bir emanet olarak görüyoruz" dedi.

Recep Şentürk: "Süleymaniye’yi Floransa gibi yapmak istiyoruz"
Süleymaniye Külleyisi’ni hem dünyada hem de Türkiye’de daha çok tanınması için bu tür çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekleyen Şentürk, "Bu faaliyetler nedeniyle Süleymaniye Külliyesi gerçek işlevine dönmüş oluyor. Burası dünyanın en önemli kültür ve ilim merkezi olmak üzere Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmişti. Bizde üniversite olarak Süleymaniye Külliyesi’nin bize tahsis edilmiş bölgesinde uluslararası kültür, ilim gibi çalışmalar yapacağız. Hedefimiz burayı İtalya’daki Floransa gibi dünyanın en seçkin, en güzide mekanlardan birisi haline getirmek istiyoruz. Burayı yeniden eğitim kurumlarına arasında en tepeye çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay da Süleymaniye Külliyesi’nin üniversiteye tahsis edilmesinin büyük sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Bütün bir evrensel bilim camiası adına kendimizi buranın emanetçisi olarak görüyoruz ve evrensel açılımlarla hem geleneğe hem de çağımıza uygun estetik ve bilimsel çözümlerle değerlendirmeyi umuyoruz. Bu 2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu da bizim İbn Haldun Üniversitesi ve Tarih Bölümü olarak, giderek dışa açılmamız, daha geniş alanlara erişme hamlemizin bir parçası" ifadelerini kullandı.

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