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2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi  

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 Ölü, 20 Sağ/Yaralı, 10 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA)

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