2'si üsteğmen 1'i emekli polis 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda aralarında 2 havacı üsteğmen ve 1 emekli polis memurunun da bulunduğu 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan üsteğmenler Ali Erden ve Hakan Baykoca ile emekli polis memuru tutuksuz zanlı Ahmet A. hazır bulundu. Örgütsel olarak ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arandıklarını kabul etmeyen üsteğmenler Erden ve Baykoca ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ele geçirilen dijital materyalde örgüt içinde fişlendiği iddialarını reddeden tutuksuz FETÖ şüphelisi Ahmet A., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanıklar Ali Erden ve Hakan Baykoca'yı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak, İstinaf ve Yargıtay sürecinin uzun sürmesi göz önüne alınarak, tahliyelerine karar verdi. Aynı mahkemede farklı bir davada tutuksuz olarak yargılanan Ahmet A. ise, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

