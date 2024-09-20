3.5 saat boyunca indirim kovalayan kadın yaşadıklarını sosyal medyada anlattı

Kozmetik devi marka, ürünlerinde indirime gitti. Tüm ürünlerde yüzde 80 indirim olduğunu duyanlar mağazaların önüne akın etti, AVM'lerde, caddelerde uzun kuyruk oluştu. Sabah saatlerinde neredeyse çoğu üründe stok bitti.

İzdihamın yaşandığı mağazalarda bazı müşteriler video çekerek durumu sosyal medyalarında paylaştılar. Bir müşteri ise attığı videoda 3.5 saat boyunca mağazanın içinde olduğunu dile getirdi işte o video: