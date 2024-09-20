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  4. 3.5 saat boyunca indirim kovalayan kadın yaşadıklarını sosyal medyada anlattı

3.5 saat boyunca indirim kovalayan kadın yaşadıklarını sosyal medyada anlattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.09.2024 15:40
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Ünlü kozmetik zinciri, tüm ürünlerinde yüzde 80 indirime gitti. Tüketiciler mağazaların önünde kuyruğa girdi. Birçok şehirde izdiham yaşandı. Bir genç kız yaşadığı arbedeyi sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaştı.

3.5 saat boyunca indirim kovalayan kadın yaşadıklarını sosyal medyada anlattı

Kozmetik devi marka, ürünlerinde indirime gitti. Tüm ürünlerde yüzde 80 indirim olduğunu duyanlar mağazaların önüne akın etti, AVM'lerde, caddelerde uzun kuyruk oluştu. Sabah saatlerinde neredeyse çoğu üründe stok bitti.

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İzdihamın yaşandığı mağazalarda bazı müşteriler video çekerek durumu sosyal medyalarında paylaştılar. Bir müşteri ise attığı videoda 3.5 saat boyunca mağazanın içinde olduğunu dile getirdi işte o video:

@gizem0mete Ahahha allahım ölemden cıktım 😀😀😀 #gratis ♬ orijinal ses - GizeMetehanHalal
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Anahtar Kelimeler:
kozmetik izdiham mağaza
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