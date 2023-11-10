3.6 milyar TL'lik kara para ve yasa dışı bahis operasyonu! Sibergöz'de 25 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Kasım Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sibergöz" operasyonu düzenlendi.

Yasadışı bahisçilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest kalırken, 25’i tutuklandı, 16’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Öte yandan, İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Sibergöz Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin - 10 bin TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 71 bin 415 Türk Lirası'na, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer vermişti. (İHA)





