HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3.6 milyar TL'lik kara para ve yasa dışı bahis operasyonu! Sibergöz'de 25 kişi tutuklandı

3.6 milyar TL'lik kara para ve yasa dışı bahis operasyonu! Sibergöz'de 25 kişi tutuklandı

10.11.2023 23:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin "Sibergöz" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, para transferinde kullanılan hesaplarında yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğunu açıklamıştı.

3.6 milyar TL'lik kara para ve yasa dışı bahis operasyonu! Sibergöz'de 25 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Kasım Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

AW074082_04

Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sibergöz" operasyonu düzenlendi.

AW074082_05

Yasadışı bahisçilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest kalırken, 25’i tutuklandı, 16’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

AW074082_06

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Öte yandan, İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Sibergöz Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin - 10 bin TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 71 bin 415 Türk Lirası'na, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer vermişti. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celal Şengör'ün 'Hakan Fidan' sözleri canlı yayına damga vurdu! "Bunlar doğru" diyerek o sözleri desteklediCelal Şengör'ün 'Hakan Fidan' sözleri canlı yayına damga vurdu! "Bunlar doğru" diyerek o sözleri destekledi
Yer: Bağdat Caddesi! Yeni açılacak mağazanın hediyesini duyan akın etti Yer: Bağdat Caddesi! Yeni açılacak mağazanın hediyesini duyan akın etti
Bebeğini poşete koyup camdan atarak öldürdü! İfadesi kan dondurduBebeğini poşete koyup camdan atarak öldürdü! İfadesi kan dondurdu
Anahtar Kelimeler:
kara para operasyon
En Çok Okunan Haberler
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ezber bozan hareket! Putin ve heyeti şoke oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ezber bozan hareket! Putin ve heyeti şoke oldu

Celal Şengör'ün 'Hakan Fidan' sözleri canlı yayına damga vurdu! "Bunlar doğru" diyerek o sözleri destekledi

Celal Şengör'ün 'Hakan Fidan' sözleri canlı yayına damga vurdu! "Bunlar doğru" diyerek o sözleri destekledi

Paul Onuachu'dan geceye damga vuran gol!

Paul Onuachu'dan geceye damga vuran gol!

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

Yer: Bağdat Caddesi! Yeni açılacak mağazanın hediyesini duyan akın etti

Yer: Bağdat Caddesi! Yeni açılacak mağazanın hediyesini duyan akın etti

Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü

Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.