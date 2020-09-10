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3,9 milyon TL'lik vurgun son anda önlendi!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 20:06 | Son Güncelleme

Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekâlet ve kimlikle 3,9 Milyon TL'lik arsa satış işlemi görevlilerin dikkati sayesinde son anda önlendi.

3,9 milyon TL'lik vurgun son anda önlendi!

Olay, Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre Tayakadın'da bulunan bir araziyi satın almak isteyen Arnavutköylü esnaflar, havuz sistemi denilen bir sistemle bir araya geldi. Satın alınmak istenen arsanın sahibi olduğunu söyleyen kişi ile 3,9 Milyon TL'ye anlaşma sağlandı. Tapu işlemleri için Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'ne giden alıcı esnaflar, arsanın bedeli olan 3,9 Milyon TL'yi karşı tarafın hesabına yatırdı. İşlemler sırasında satıcı kişinin imzasının, arsanın gerçek sahibinin imzası ile aynı olmadığını fark eden görevli memur durumu polise bildirdi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen polisler 1 kişiyi gözaltına aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Dolandırıldıklarını fark eden esnaflar, bankaya giderek yatırdıkları paraya bloke koydurdu. Paranın büyük bir kısmını kurtaran mağdurlar, dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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