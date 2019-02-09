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3. Abant Kış Uçuşları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ankara, İstanbul ve Bursa'dan gelen 15 yamaç paraşütü pilotu, Abant'ın çevresinde bulunan 60 metrelik tepeden uçuş gerçekleştirdi

Bolu'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Abant Kış Uçuşları Festivali kapsamında yamaç paraşütçüleri, yeşil ve beyazın ahenkli manzarasında süzüldü.

Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ile Türk Hava Kurumu (THK) tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Abant bölgesine yaklaşık 60 yamaç paraşütü pilotu geldi.

Festivale Ankara, İstanbul ve Bursa'dan katılan pilotlar, kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Çepni Yaylası'nda, AFAD ekiplerince kar aracına bindirilerek uçuş yapacakları 60 metrelik tepeye çıktı. Burada hazırlıklarını tamamlayan 15 paraşütçü, uygun rüzgarı yakaladıktan sonra karlar altındaki ovaya uçuş gerçekleştirdi.

- "Güzel ve karlı havalarda da uçuş yapılabilir"

THK yamaç paraşütü öğretmeni Orhan Özgülbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'de kışın da yamaç paraşütü yapılabileceğini göstermek olduğunu söyledi.

Bu yıl etkinliğe Ankara, İstanbul ve Bursa'dan gelenlerin olduğunu aktaran Özgülbaş, "Manzara çok güzel. Sadece bugün burada ulaşım problemi yaşadık. Esas planladığımız 160 metrelik tepeye çıkış yapamadığımız için 60 metrelik tepeden atladık. Hava da manzara da çok güzeldi." diye konuştu.

Özgülbaş, yarın hava şartlarının uygun olması halinde 450 metre yükseklikten uçuş yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kış uçuşları ülkemizde ulaşım probleminden dolayı yapılamıyor. Güzel ve karlı havalarda da yapılabilir. Özelikle Avrupa’da, kayak merkezlerinin bulunduğu yerlerde teleferik sistemi çok yaygın olduğu için orada yapılıyor. Abant bölgesi de bu işe çok uygun olduğu için bunu burada başlatmak istedik."

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3. Abant Kış Uçuşları Festivali Abant Bolu yamaç paraşütü

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