"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen 3. Adana Lezzet Festivali başladı.

Adana Valiliğince organize edilen festival kapsamında Merkez Park'ta bir araya gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şefler ve diğer davetliler, Büyükşehir Belediyesinin bando takımı eşliğinde etkinliğin düzenleneceği alana kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, festivalin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Üç gün boyunca ortasından nehir geçen efsane şehir Adana'da güne ciğerle başlayacak, şalgam suyu eşliğinde kebapla devam edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızlarınızı tatlandıracak, hararetinizi bici biciyle gidereceksiniz. Günü şırdanla, mumbarla noktalayacaksınız." diyen Demirtaş, misafirlerin üç gün sürecek lezzet yolculuğunda 200'ün üzerinde yerel ve geleneksel lezzeti tatma fırsatı yakalayacağını söyledi.