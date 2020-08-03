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  4. 3 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

3 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 22:26 | Son Güncelleme

Çılgın Sayısal Loto'nun 50 Milyon lira ikramiyeli çekilişi 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 21:30’da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 34-42-39-4-61-47 ve joker numarası 72 oldu.

3 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

3 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilen numaralar 34-42-39-4-61-47 ve joker numarası 72 oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

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