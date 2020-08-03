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  4. 3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 19:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 747'ye yükseldi. Yeni vaka sayısı ise 995 oldu.

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

koca

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.


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