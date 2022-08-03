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3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler?

03.08.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Çekiliş, haftanın üç günü tamamlanıyor. Peki 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler? İşte merak edilenler...

3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları, 3 Ağustos akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Peki 3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler? İşte merak edilenler...

3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto kuralları neler?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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