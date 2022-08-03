Şans Topu çekilişi her hafta düzenli olarak tamamlanıyor ve sonuçlar online ortamdan kontrol ediliyor. Peki 3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor? Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır. İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

