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  4. 3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor?

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor?

03.08.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından yaklaşık yarım saat sonra netleşiyor. Peki 3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor? İşte detaylar...

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor?

Şans Topu çekilişi her hafta düzenli olarak tamamlanıyor ve sonuçlar online ortamdan kontrol ediliyor. Peki 3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor? Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır. İşte detaylar...

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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