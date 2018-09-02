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3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı öğrenildi.


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