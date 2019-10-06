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3. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ahmed-i Hani'nin maneviyatının ve isminin yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival tamamlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali sona erdi.

Ahmed-i Hani'nin maneviyatının ve isminin yeni nesillere aktarılması amacıyla Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) iş birliğiyle organize edilen festivalin ikinci günü, İshak Paşa Sarayı'nda halk oyunları gösterisiyle başladı.

İl Müftülüğü ilahi grubunun sahne aldığı festivalde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü korosu seslendirdiği türküler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gençlik Oda Orkestrası ise çaldığı Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri ile büyük beğeni topladı.

Festivalin koordinatörü Erkan Kösedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmed-i Hani Türbesi önünde başlayan etkinliğin ikinci gününün de festival havasında geçtiğini söyledi.

Festivale Ağrı'dan gelen Fatma Ediz ise festivalin son gününün konserlerle çok daha eğlenceli bir hale geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımla sırf bu festival için Ağrı'dan geldim. Gençler cıvıl cıvıl. Festival gerçekten çok güzel ve renkli geçiyor." dedi.

Katılımcılardan Yavuz Güç de festivali ilk gününden itibaren takip ettiğini kaydetti.

Festivale ilçe dışından da birçok ziyaretçinin geldiğini dile getiren Güç, "Etkinliklerin birçoğu, yöremizin dünyaca ünlü kültürel değerlerinden olan İshak Paşa Sarayı'nda yapıldığı için ilçe dışından da misafirler festival alanına geldi. Festival gerçekten adına yakışır şekilde festival havasında geçiyor." ifadesini kullandı.

Festival, Kolpa konseriyle sona erdi.

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