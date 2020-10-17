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3 ahşap ev alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 22:49 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde 3 ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Cumali Küçük’e ait ahşap evde yangın çıktı.

Bartın’ın Ulus ilçesinde 3 ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Cumali Küçük’e ait ahşap evde yangın çıktı. Yanan evdeki Cumali Küçük dumanları ve alevleri gören komşuları tarafından evden çıkarılırken büyüyen alevler komşu evlere de sıçradı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına Bartın Belediyesi, Ulus Belediyesi, Abdipaşa Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle de müdahale edildi. Vatandaşlar yangın sırasında büyük korku ve panik yaşadı.
Uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 2’si kullanılan ve 1’i boş olmak üzere 3 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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