3. Alaeddin Keykubat’ın temsili beratı Söğüt’e gönderildi

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 3. Alaeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat göndermesi, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından temsili olarak 721 yıl sonra yeniden canlandırıldı. Konya’dan yola çıkan berat, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde törenle teslim alınacak.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 3. Alaeddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat gönderilmesiyle ilgili Sırçalı Medrese’de temsili program düzenledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Osmanlı Beyliği arasındaki ilişkiyi anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

"Osman Bey’e gönderilen berat Anadolu için adeta bir ışık oldu"

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Anadolu çınarının kökü olan Konya’dan, Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat tarafından Osman Bey’e gönderilen beratın Moğol istilasıyla büyük sıkıntı yaşayan Anadolu için adeta bir ışık olduğunu ve 600 yıl dünyayı adaletle yöneten Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu sağladığını belirtti. Başkan Altay, “Osman Bey’e Sultan 3. Alaeddin Keykubat tarafından alem ve beratın veriliş sebepleri izah edilirken, onun diğer Anadolu beylerinden daha ziyade bu emanetlere layık olduğu, dört halifeye izafe edilen vasıflardan; sıdk, adalet, hilm ve haya, şecaat ve cesaret gibi hasletleri kendi karakterinde sahip olmasına bağlanmıştır. Osman Bey’in topluma lider seçilmesi; elbette onun ahlaki durumu, isabetli görüşleri, cesareti ve savaşçı ruhu, fetihlerle yurt edindiği beldelerde adaletli davranmasına karşılık verilen bir mükafattır aynı zamanda. Sultan 3. Alaeddin Keykubat’ın beratında yer alan tavsiyelere baktığımızda bugün de geçerliliğini koruyan çok önemli ifadeler olduğunu görüyoruz. 3. Alaedddin Keykubat’ın Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey’e verdiği berat yüzyıllar öncesinde devleti yönetenlerin sahip olmaları gereken ilkeleri içermesi bakımından büyük anlam taşıyor” şeklinde konuştu. Başkan Altay, konuşmasının sonunda Konya adına böyle bir programda emeği geçen herkese teşekkür etti.