3 araca çarpan otomobil, döşeme atölyesine daldı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarptıktan sonra döşeme atölyesine daldı, 2 kişi yaralandı. İş yeri sahibi ise kazadan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Dr. Halilbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan çıkan Hüseyin Balcı (24) yönetimindeki 16 ABJ 951 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeki Mehmet Çoban (64) yönetimindeki 16 KGN 57 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Balcı yönetimindeki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 16 PA 595 plakalı otomobil ile 16 PS 928 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra koltuk döşeme atölyesinin camını kırarak içeri girdi. Kazada, dükkana giren otomobilin sürücüsü Hüseyin Balcı ile Mehmet Çoban'ın eşi Fatma Çoban (63) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SANİYELERLE KURTULDU

Olaydan yara almadan kurtulan iş yeri sahibi Ethem Şahin, "İş yaptığım sırada dışardan ses geldi, bir anda iş yerine araç girdi. Korktum. Otomobil dükkanın içine biraz daha girse bana bir şey olabilirdi. Allah korudu" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.