HABER

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta terminal kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kadın yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde terminal kavşağında meydana geldi.

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak’ta terminal kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kadın yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 ZJ 388 plakalı taksi, hızını almayarak 14 DN 397 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 DN 397 plakalı kamyonet de park halindeki 67 AAH 811 plakalı taksiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadın yolcuya olay yerinde müdahale ederek yaralıları Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldıOtomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Ankara’da trafik kazası: 8 yaralıAnkara’da trafik kazası: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.