3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'da, kavşaktan dönen otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında, Bolu’nun Gerede ilçesi D-100 Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mevlüt Topaloğlu idaresindeki 34 TJ 0274 plakalı otomobil, dönel kavşaktan İstanbul istikametine döndüğü sırada Halil Özkan yönetimindeki 06 ET 6930 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonla çarpışan otomobil daha sonra, emniyet şeridinde duran Şener Topaloğlu yönetimindeki 34 ZN 4252 pkalalı hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi. Özkan’ın kullandığı kamyon ise, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mevlüt Topaloğlu, eşi Kezban, çocukları Elif Asel (3) ve Yusuf(6) ile Murat Topaloğlu olay yerine gelen Gerede itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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