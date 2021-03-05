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3 aracın karıştığı trafik kazası fizik kurallarını sorgulattı

05.03.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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3 aracın karıştığı trafik kazası fizik kurallarını sorgulattı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Akılalmaz kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Dört Yol kavşağında meydana geldi. Samet B. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, İbrahim A.’nın kullandığı yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü birbirine çarptı.

FİZİK KURALLARINI SORGULATAN ÇARPIŞMA

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan Ahmet Ç.’nin kullandığı otomobil adeta fizik kurallarını sorgulatacak bir şekilde çarptığı yabancı plakalı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile Meryem A. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, yoldaki trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

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