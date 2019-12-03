3 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın Başkan Trump aleyhine yürüttükleri azil soruşturması kapsamına Ukrayna tartışması dışında Trump'ın görevini kötüye kullanmasıyla ilgili başka bazı suçlamaları da ekleyip eklememeyi tartıştığını yazıyor. Habere göre Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu üyeleri ve başka liberal temsilciler, yaptıkları özel görüşmelerde, Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ele alınan yargıya müdahale gibi ”yüksek suçları” da azil sürecine dahil edip etmemeye karar vermeye çalışıyor. Ancak bu fikir, bazı ılımlı Demokratlar'ın direnişiyle karşılaşıyor. Temsil ettikleri bölgelerdeki Cumhuriyetçi seçmenlerin tepkisini çekmekten korkan ılımlı bazı Demokratlar, azil soruşturmasının sadece Ukrayna meselesiyle sınırlı kalmasından yana tavır alıyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu soruşturmayı Yargı Komisyonu'na teslim etmeye hazırlanırken Mueller soruşturmasındaki maddelerin de ele alınıp alınmaması gerektiği tartışmasının bu hafta daha da kızışması bekleniyor. İstihbarat Komisyonu, Ukrayna raporunu bu akşam oylayacak. Yargı Komisyonu'ysa daha sonra bu raporu temel alarak azil gerekçelerini yazmaya başlayacak.

Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın küresel ticaret savaşında yeni bir cephe açarak Brezilya ve Arjantin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük tarifesi uygulanması önerisi getirdiğini yazıyor. Habere göre Amerika'nın ticaret alanında Çin ve Kuzey Amerika ülkeleriyle uzlaşmaya başladığı bir dönemde Brezilya ve Arjantin'i hedef alması, birçoklarını hazırlıksız yakaladı. Trump, dün Twitter'da Brezilya ve Arjantin'in devalüasyona gitmeye hazırlandığını, bunun Amerikan çiftçileri açısından olumsuz olacağını, bu nedenle bu iki ülkeden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına derhal ilave gümrük tarifesi uygulanacağını yazdı. Amerika küresel çapta çeliğe yüzde 25, alüminyumaysa yüzde 10 oranında ilave gümrük tarifesi uygulamasına 2018'de başlamış, ancak Brezilya ve Arjantin muafiyet elde etmek için hemen harekete geçmişti. Öte yandan Gazete, Trump Yönetimi'nin iki Güney Amerika ülkesine yönelik bu sürpriz karar dışında Fransa'yı da getirdiği yeni dijital hizmetler vergisi nedeniyle cezalandırmayı planladığını kaydediyor. Habere göre Fransa'da yürürlüğe girecek yeni dijital hizmetler vergisi, Amerikan teknoloji firmalarını olumsuz yönde etkileyecek. Fransa'nın ilave gümrük tarifelerinden kaçınması için önümüzdeki birkaç hafta içinde Trump Yönetimi'yle müzakere masasına oturması gerekiyor.