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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "AK Parti iktidarlarında sosyal politika uygulamalarına ayrı bir ehemmiyet gösterilmiş, insan odaklı ve hak temelli bir anlayışla devrim niteliğinde adımlar atılmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti iktidarlarında sosyal politika uygulamalarına ayrı bir ehemmiyet gösterilmiş, insan odaklı ve hak temelli bir anlayışla devrim niteliğinde adımlar atılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi büyütme ve geleceğe taşıma mücadelesinin engelli vatandaşlar için önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

AK Parti hükümetlerinde sosyal devlet anlaşı sayesinde Türkiye'nin, dünyanın sayılı devletleri arasında yer aldığına işaret eden Kaya, "Son 16 yılda AK Parti iktidarlarında sosyal politika uygulamalarına ayrı bir ehemmiyet gösterilmiş, insan odaklı ve hak temelli bir anlayışla devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. 3 Aralık 2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM) bu anlamda çok önemli bir adım ve dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hakları hukuki güvence altına alındı"

Kaya, 2005'te Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu kanun sayesinde engellilerin haklarının hukuki güvence altına alındığını bildirdi.

Engellilerin hayatın her alanında başarılara imza attığını vurgulayan Kaya, engellilerin ve onların haklarının hatırlanmasının günler ve haftalarla sınırlandırılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kaya, engellilerin yaşadığı zorluk ve sorunların tüm insanlığın ortak sorunu olduğun belirterek şunları kaydetti:

"Engellilere yönelik başlattığımız istihdam seferberliğimizle kamuda 2002'de 5 bin 777 engelli olan memur sayısını, 2018'de 53 bin 964'e çıkarttık. Bakıma muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdüren engellilerimize yönelik Türkiye'de ilk defa 'Evde Bakım ve Bakım Merkezi Hizmetleri' sunulmuş, devletimiz her zamankinden daha çok ilgi, alaka ve şefkatini onlara göstermiştir.

Engelli maaşında yapılan yüksek iyileştirmelerden, eşit eğitim imkanlarına, ulaşım olanaklarından erken emeklilik hakkına, çevre düzenlemelerinden özel mesai haklarına kadar, engelli bireylerimizin huzurunu sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok yeniliği hayata geçirirken kendilerine yönelik hizmetlerimizin devamlılığında ve yeni politikalar geliştirmekte de kararlıyız."

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